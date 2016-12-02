日本经济：央行或必须将10年券收益率目标上调至0.5-1%--白井早由里

路透东京12月2日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，如果通胀开始回升，明年日本央行可能不得不允许10年期公债收益率(殖利率)升至0.5-1%。

白井早由里在路透主办的研讨会上说，日本央行目前购买公债，以维持10年期公债收益率接近零水准，但从经济上来说该政策不合理，因为该水平不鼓励信贷投放。

她表示，日本央行在某一时点还必须缩减购债，因其持有的公债规模过于庞大，不过央行能够通过暂时将短债利率压至更低于零的水平，来控制长债收益率升势。

“如果明年上半年通胀回升，日本央行将不得不上调10年期公债收益率目标，”白井早由里说。她目前是庆应大学教授。

“他们可能采用0.5-1%的目标。让10年券收益率持于零在经济上不合理。”(完)