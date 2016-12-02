日本经济：央行或必须将10年券收益率目标上调至0.5-1%--白井早由里

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月2日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周五表示，如果通胀开始回升，明年日本央行可能不得不允许10年期公债收益率(殖利率)升至0.5-1%。
白井早由里在路透主办的研讨会上说，日本央行目前购买公债，以维持10年期公债收益率接近零水准，但从经济上来说该政策不合理，因为该水平不鼓励信贷投放。
她表示，日本央行在某一时点还必须缩减购债，因其持有的公债规模过于庞大，不过央行能够通过暂时将短债利率压至更低于零的水平，来控制长债收益率升势。
“如果明年上半年通胀回升，日本央行将不得不上调10年期公债收益率目标，”白井早由里说。她目前是庆应大学教授。
“他们可能采用0.5-1%的目标。让10年券收益率持于零在经济上不合理。”(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。