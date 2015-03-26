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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 18:16 BJT

日本经济：央行委员原田泰认为，2%通胀率目标和达成期限非“刚性目标”

路透东京3月26日 - 日本央行(BOJ)新任审议委员原田泰周四表示，很难把央行2%的通胀率目标和两年的时间框架视为“刚性目标”，这甚至根本不可能。

“经济中会出现各种各样的状况，因此很难，甚至不可能把2%的通胀率目标和两年达成时间作为刚性目标，”原田泰在就职的记者会上表示。

“但2%的通胀率目标是个很重要的承诺，促成了当前的经济复苏。”他说。

原田泰是一位经济学者，以大力支持积极的货币宽松而为人所知。他接替前日本央行审议委员宫尾龙藏的职位，后者也是一位学者，他的五年任期在周三结束。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)
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