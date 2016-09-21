即时观点：日本央行货币政策大幅调整 目标由基础货币变成长期利率

路透东京9月21日 - 日本央行周三决定设置长期利率目标，大幅调整其大规模刺激计划。

日本央行维持指标利率水平在负0.1%不变，该利率适用于金融机构存放在央行的超额储备。

但日本央行放弃了基础货币目标，而是将“控制收益率曲线”作为新新政策框架的核心，日本央行将购买长期公债，从而使10年期公债收益率维持在当前零水平附近。

以下为分析师评论摘要：

大和证券首席分析师YASUTOSHI NAGAI：

很明显，政策框架有了调整，这让人意外。但这也表明，他们一直以来的措施不那么奏效。

不清楚他们对于退出策略有什么想法。即便物价上涨，是否也会将10年期公债收益率维持在零。

既然日本央行说希望10年券收益率处于零，市场很可能将会跟进，眼下不会跟日本央行对着干。

但当央行需要退出当前框架的时候，就会有问题了。我们会看到市场很困惑很混乱。

澳洲西太平洋银行资深汇率分析师SEAN CALLOW：

第一反应是要赞许日本央行为新作法花了很多心思；他们确实看来不排斥新构想。但很难预期美元/日圆一开始的涨幅能够守住。利率维持于负0.1%，而且没有提高资产购买，看起来不像会让日圆贬值的配方。此外，达成通胀率2%的时间表模糊不明，难以激起信心。

虽然允许通胀率超出目标水准的承诺是个很有意思的惊喜，但这要靠公众对日本央行达成目标的信心大幅提高。央行尚未达成2%通胀率目标，我们为什么要认为能达到3%？

三菱日联摩根士丹利证券固定收益策略分析师稻留克俊：

日本央行给人的印象是开始从前线部分地撤军。市场目前可能开始测试日本央行未来几个月实现物价目标的承诺，就像过去英国央行及其对英镑的承诺受到挑战一样。

伊藤忠经济研究所首席分析师ATSUSHI TAKEDA：

日本央行政策决定的重点是，设置了长期利率目标。该央行通过试图控制收益率曲线，对金融行业给予一定考虑。

日本央行大幅改变了货币政策框架，该央行此前并未显示出对收益率曲线的太多关注。

我们能正面看待日本央行决定，该央行在努力找出更有效的方式。

日本央行已经做了所能做的，接下来该政府推进增长策略了。(完)