日本经济：不应夸大上调消费税对经济的影响--央行审议委员石田浩二

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透日本青森9月11日 - 日本央行审议委员石田浩二周三表示，决策者不应对预期明年上调消费税带来的经济短暂下滑反应过度。
“我们应对平静以待（消费税上调后经济出现的短暂下滑），”石田浩二在日本北部城市青森会见商界领袖之后在记者会上表示。
石田浩二称，如果上调消费税导致的下滑波及到更广泛的经济领域，则必须采取措施。若上调消费税增强了公众对日本财政前景的信心，则可能会刺激消费。如果政府决定不上调消费税，那么应出台替代措施来恢复财政健康。
他并指出，如果日本经济面临的上行或下行风险成真，则准备修改日本央行政策。
日本央行4月推出大规模货币刺激政策，承诺通过积极购买资产将基础货币翻倍，以在两年内实现2%的通胀率目标。此后日本央行一直坚持这一政策立场。(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。