日本经济：不应夸大上调消费税对经济的影响--央行审议委员石田浩二

路透日本青森9月11日 - 日本央行审议委员石田浩二周三表示，决策者不应对预期明年上调消费税带来的经济短暂下滑反应过度。

“我们应对平静以待（消费税上调后经济出现的短暂下滑），”石田浩二在日本北部城市青森会见商界领袖之后在记者会上表示。

石田浩二称，如果上调消费税导致的下滑波及到更广泛的经济领域，则必须采取措施。若上调消费税增强了公众对日本财政前景的信心，则可能会刺激消费。如果政府决定不上调消费税，那么应出台替代措施来恢复财政健康。

他并指出，如果日本经济面临的上行或下行风险成真，则准备修改日本央行政策。

日本央行4月推出大规模货币刺激政策，承诺通过积极购买资产将基础货币翻倍，以在两年内实现2%的通胀率目标。此后日本央行一直坚持这一政策立场。(完)