日本央行：副总裁称，很难详细描述如何退出货币刺激政策

* 若收益率上升1个百分点，日本央行所持公债减值24.6万亿日圆

* 日本央行未来退出刺激举措，不会引发收益率攀升

* 目前很难详述退出策略

路透东京6月8日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四称，日本央行很难详细描述未来将如何退出货币刺激政策。

“目前很难就退出策略进行详细描述。提出不同版本的退出计划会让市场感到困惑，”岩田规久男在国会回复议员关于日本央行应当发布退出刺激举措详情的问题时说道。

但他表示，日本央行会继续寻找更好的办法与公众进行沟通，让公众了解央行资产购买会如何影响央行的财务状况。

岩田规久男称，若长期利率上升一个百分点，则会令央行截至3月底所持公债价值减少24.6万亿日圆(2,239亿美元)。

他表示，如果收益率上升两个百分点，该损失将增加至44.6万亿日圆；若收益率上升五个百分点，损失将达88.3万亿日圆。

但岩田归久男强调，现在很难计算退出刺激举措将如何影响日本央行资产负债表，因为影响将取决于退出刺激时的经济、物价和市场状况。

“退出时机到来时，我们将适当引导货币政策，从而使长期利率不会突然飙升，”他指出。

在大规模购债四年后，日本央行资产负债表规模触及500万亿日圆的关口，与美国联邦储备理事会(美联储/FED)资产负债表规模基本相当。