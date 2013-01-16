版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:56 BJT

日本经济: 前央行副总裁岩田一政称,量化宽松能有效击退通缩

路透东京1月16日 - 前日本央行副总裁岩田一政周三表示,如果透过适当手段及足够规模,量化宽松对打击通缩是有效的.

"日圆过度升值现象目前正在获得修正.如果决策官员抓紧时机,日本或许能够结束通缩,"岩田一政在记者会上表示.

岩田一政目前为一重要智库负责人,被视为接任日本央行总裁的热门人选.(完) (编译 蔡美珍; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐