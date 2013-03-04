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货币新闻 | 2013年 3月 4日 星期一 15:44 BJT

日本金融：对日央行购买日债的预期令名义收益率维持在低点－岩田规久男

路透东京3月4日 - 被日本政府提名为央行副总裁的岩田规久男周一表示：

* 若要改善公共财政，提高名义国内生产总值(GDP)成长率优于加税

* 通胀预期升温，但对于日央行买进日债的预期令名义收益率(殖利率)维持在低点

* 唯有货币政策才有办法改变通胀预期

* 若日央行不展现出货币政策已经改变，则近期市场走势恐有反转的风险.(完)
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