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货币新闻 | 2013年 3月 5日 星期二 10:18 BJT

日本经济：财政支出必须与货币宽松措施相结合－央行副总裁提名人

路透东京3月5日 - 被日本政府提名为央行副总裁的岩田规久男周二表示，财政支出必须与货币宽松政策相结合，才能扶助日本走出通缩，因为扩大支出会令公债收益率(殖利率)和日圆上涨。

岩田规久男在众议院召开的审议听证会上表示，外界普遍认为日本央行货币政策已发生转变，这会令资金从储蓄账户流向股市和其它投资市场，进而刺激消费及企业投资。

日本首相安倍晋三上周提名日本学习院大学教授岩田规久男出任央行副总裁，以推进更多积极的货币宽松政策，来实现2%的通胀目标，并结束持续近20年的通缩。(完) (编译 梁睿雪; 审校 丁琦)

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