重发-日本经济：2%通胀目标的实现存在不确定性--央行副总裁岩田规久男

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京10月28日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，没有必要仅因为无法在两年内实现2%的通胀率目标，就修改保障央行免受政府干预的法律。
“这不像列车时刻表那样确定，具体什么时候日本的通胀会加快至央行2%的目标水平，存在不确定性，”他对议会表示。
“重要的是让日本央行采取行动...尽最大努力实现2%的通胀率,”他说。
在去年部署经济刺激计划时，日本央行承诺扩大基础货币，用大约两年时间实现2%的通胀率目标。(完)
(编译 李春喜 审校 郑茵)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选