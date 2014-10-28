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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 10:20 BJT

重发-日本经济：2%通胀目标的实现存在不确定性--央行副总裁岩田规久男

(重发以跟上红条)

路透东京10月28日 - 日本央行副总裁岩田规久男周二表示，没有必要仅因为无法在两年内实现2%的通胀率目标，就修改保障央行免受政府干预的法律。

“这不像列车时刻表那样确定，具体什么时候日本的通胀会加快至央行2%的目标水平，存在不确定性，”他对议会表示。

“重要的是让日本央行采取行动...尽最大努力实现2%的通胀率,”他说。

在去年部署经济刺激计划时，日本央行承诺扩大基础货币，用大约两年时间实现2%的通胀率目标。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
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