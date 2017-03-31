焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士

资料图片：2014年1月，日本央行大楼标志牌映出的路过一栋大楼的男子。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。

据路透估计，日本央行3月份可能买进了8.58万亿日圆(767亿美元)的日本公债，比2月下降1.62万亿日圆。日本央行2月购债创下记录次高。

购债速度放慢，是因为日本央行在本月的几次操作中减少了短期和超长期债券的购买。

央行周五公布的例行购债操作计划显示，4月亦将削减短期日本公债的购买量。

日本央行去年9月采用新的政策框架，将政策目标从印钞速度转向利率，在这之前逾三年时间内，大规模刺激措施未能扶助经济持续增长，也未将通胀率提高至2%的目标。

日本央行虽然不再承诺以固定步伐购买公债，但仍维持以每年大约80万亿日圆的速度增加债券持仓的宽泛承诺，以缓和委员会内部对大举印钞的呼声。

有些市场人士已在猜测，日本央行将在宣布政策决定的声明中去掉上述的宽泛指引，从而在决定每月购债规模时有更大灵活性。

但消息人士表示，央行对这样做仍持谨慎态度，因为美国稳步升息预期推动全球债券收益率上扬，对日本收益率将造成何种影响存在不确定性。

“日本央行的月度购债规模倾向于根据各种不同因素而有所变化，因此购债规模不一定将持续减少，”其中一位消息人士称。

在决定是否取消购债承诺前，“有必要观察较长期趋势”，另一位消息人士说。这种说法得到第三位消息人士的印证。

据瑞穗证券估算，3月日本央行持有的公债存量较上年同期增加大约70万亿日圆，远远低于央行承诺的80万亿日圆。

央行总裁黑田东彦强调，央行购债规模可能会波动，取决于实现控制收益率的目标所需要的多少，因为央行不再以调整印钞速度作为实现的手段。

3月日本公债收益率平稳波动，不像1月和2月，当时对日本央行将提早缩减购债的臆测扰乱了债市。

“市场人士已开始习惯于央行控制收益率曲线的政策，因此不那么害怕央行放慢购债速度，”瑞穗证券资深市场分析师Tetsuya Matsunaga表示。

日本央行将在4月26-26日召开利率评估会议。(完)