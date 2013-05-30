《日本央行焦点》央行拥有应急计划来应对债市动荡，无意改变货币政策--消息

**央行的选项**

目前，日本央行希望通过微调货币市场操作，并使投资者相信，只要有必要央行就会维持超宽松政策，来抑制公债市场波动性。

消息人士称，其中一个选项就是，更加频繁地提供一年期资金，取代通常提供六个月或以内资金的操作。日本央行最近几周已经数次提供一年期资金，包括5月23日提供2万亿日圆，以应对10年期公债收益率飙升。

消息人士还透露，如果这项举措没有效果，日本央行可能通过两年或三年期合约注资，这样的注资时长则需要政策委员会批准。

**不认为央行会继续推出刺激举措**

消息人士说，以货币政策来应对的效果已经大打折扣，因为这让人觉得日本央行忧虑债市波动，这本身就可能惊扰市场。

他们说，黑田东彦在周末的讲话中强调利率上升1到3个百分点不会导致对日本金融体系的严重担忧，部分原因就在于此。

比如，增加公债购买可能强化对日本央行把政府债务货币化的看法，结果可能事与愿违。

因此，消息人士称目前唯一的计划将是大规模注资。2008年雷曼兄弟倒闭以及2011年3月日本地震、海啸、核事故之后都采用这种方法应对。

日本央行认为，政府有责任防止出现财政危机的梦魇。日本公共债务是经济规模的两倍多，在主要经济体中最高。

黑田东彦周日表示，“日本央行作出了要达到物价目标的明确承诺。我希望政府也拿出恢复日本财政健康的明确计划和成长策略，最重要的是，要求实施这些计划和策略。” (完)