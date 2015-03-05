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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 14:01 BJT

日本经济：货币激励政策的效果会逐渐减弱--央行审议委员木内登英

路透日本前桥市3月5日 - 日本央行审议委员木内登英表示：

* 目前没有看到央行量化宽松对公债市场产生明显不利影响，但未来有这种风险

* 需要把政策重点从量化宽松效果最大化，转向成本最小化

* 货币激励政策的效果会逐渐减弱，但不利影响不易发现

* 产能过剩、房地产市场调整可能让中国经济放缓持续更长时间

* 货币政策能达到的效果有限

* QQE不适合短期微调，比方说因应经济增长下滑

* 当日本央行开始缩减购债时，下调超额准备金利率是一个选项

* 长期角度看，将政策目标从基础货币转向利率可能是一个选择

* 认为核心消费者物价指数(CPI)升幅降至接近零水准不会严重影响信心，必须考虑物价趋势

* 在全球通胀放缓的情况下，很难稳步下调实际利率

* 必须小心央行激励政策导致的日圆疲软对一些企业和家庭造成不利影响

* 最近日股上涨反映全球经济复苏、几个国家放松货币政策的影响

* 下调超额准备金利率不会扰乱QQE计划 (完)
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