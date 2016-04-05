焦点：日本央行总裁称准备进一步放松政策 关注经济及市场动向

路透东京4月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二强调，他准备进一步扩展货币政策，当决定下次扩展刺激政策时间及方法时，市场走势将是央行审视的关键因素。

黑田仍然乐观认为日本经济在温和复苏，即便上周公布的“短观”调查显示，企业信心因新兴市场需求疲软而恶化。

不过他重申，如果通胀向2%的目标上升的前景受到威胁，日本央行将会再次放松政策。目前日本通胀呈现停滞。

“目前负利率的影响非常大，所以我们想稳定推进这一政策，”黑田对国会称。

他指出，日本央行不会对采取行动犹豫不决，不论是加速资产购买、扩大购买高风险资产，还是进一步调降负利率。

黑田东彦并称，日本央行也不会预设将采取哪些措施，或是倘若要再度宽松政策，可能会如何组合，他指出，最佳对策选择将主要视当时经济及物价情况而定。

“我们未必只因为降息(比其他政策手段)更容易作就选择降息，”他称。

黑田东彦表示，金融市场、经济及物价情势，将是日本央行决定是否、何时及如何扩大刺激措施的主要因素。

“在决定当时(最佳组合措施)之时，我们必须综观多项因素，这包括市场走势，特别是日本的市场，”他称。

日本央行1月宣布实施负利率政策，以刺激经济摆脱低迷状态，这令市场大感意外，但此举未能提振股价或抑制日圆出现不乐见的升值。

日本央行季度短观调查显示，截至3月的三个月，日本企业信心恶化，而且企业的通胀预期减弱，令日本央行仍承受采取更多举措的压力。

企业亦不愿提高资本支出和薪资，给“安倍经济学”刺激政策取得成功的前景蒙上阴影。

周二公布的数据显示，日本2月经通胀调整后的实质薪资较上年同期上涨，为四个月来首次上升。

日本经济去年第四季萎缩，因出口和消费疲弱。很多分析师预计，第一季日本经济将继续萎缩，陷入技术性衰退。(完)