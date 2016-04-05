焦点：日本央行总裁称准备进一步放松政策 关注经济及市场动向

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透东京4月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二强调，他准备进一步扩展货币政策，当决定下次扩展刺激政策时间及方法时，市场走势将是央行审视的关键因素。
黑田仍然乐观认为日本经济在温和复苏，即便上周公布的“短观”调查显示，企业信心因新兴市场需求疲软而恶化。
不过他重申，如果通胀向2%的目标上升的前景受到威胁，日本央行将会再次放松政策。目前日本通胀呈现停滞。
“目前负利率的影响非常大，所以我们想稳定推进这一政策，”黑田对国会称。
他指出，日本央行不会对采取行动犹豫不决，不论是加速资产购买、扩大购买高风险资产，还是进一步调降负利率。
黑田东彦并称，日本央行也不会预设将采取哪些措施，或是倘若要再度宽松政策，可能会如何组合，他指出，最佳对策选择将主要视当时经济及物价情况而定。
“我们未必只因为降息(比其他政策手段)更容易作就选择降息，”他称。
黑田东彦表示，金融市场、经济及物价情势，将是日本央行决定是否、何时及如何扩大刺激措施的主要因素。
“在决定当时(最佳组合措施)之时，我们必须综观多项因素，这包括市场走势，特别是日本的市场，”他称。
日本央行1月宣布实施负利率政策，以刺激经济摆脱低迷状态，这令市场大感意外，但此举未能提振股价或抑制日圆出现不乐见的升值。
日本央行季度短观调查显示，截至3月的三个月，日本企业信心恶化，而且企业的通胀预期减弱，令日本央行仍承受采取更多举措的压力。
企业亦不愿提高资本支出和薪资，给“安倍经济学”刺激政策取得成功的前景蒙上阴影。
周二公布的数据显示，日本2月经通胀调整后的实质薪资较上年同期上涨，为四个月来首次上升。
日本经济去年第四季萎缩，因出口和消费疲弱。很多分析师预计，第一季日本经济将继续萎缩，陷入技术性衰退。(完)
(编译 王丽鑫/蔡美珍/杜明霞；审校 张明钧/王兴亚/张若琪)
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透东京1月18日 - 路透调查显示，日本在始于今年4月财年的经济增幅料将略微超过上月预估，但在美国总统当选人特朗普准备就职之际，经济前景具有高度不确定性。
路透伦敦1月17日 - 千呼万唤始出来，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)终于说出她对脱欧的真实想法：英国决意走自己的路，完全脱离欧盟，同时希望欧盟同意全面性的贸易协议。