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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 16:10 BJT

日本央行：没有审议委员要求进一步宽松政策--总裁黑田东彦

路透东京4月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，继本月稍早央行大幅宽松货币政策之后，目前还没有政策委员会成员要求进一步宽松政策。

黑田东彦还在记者会上表示，央行预计很可能在截至2016年3月的未来三年的后半段实现2%的通胀率目标，但央行审议委员木内登英和佐藤健裕持不同看法。

周五稍早，央行维持每年增加60到70万亿(兆)日圆基础货币量的承诺不变。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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