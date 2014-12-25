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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 12:53 BJT

日本经济：油价下跌有利于经济，能加快物价上涨--央行总裁

路透东京12月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，近来油价下跌对日本经济有很大利好，长期来看将有助于加速通胀。

“日本在摆脱通缩思维方面稳步取得进展，”黑田东彦在日本最大商业游说组织--日本经济团体连合会(经团连)的会议上表示。

他敦促企业高管给员工上调薪水，帮助结束困扰日本10多年的通缩问题。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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