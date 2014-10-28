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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 10:35 BJT

日本经济：没有为质化及量化宽松预设最终期限--央行总裁黑田东彦

路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，没有为货币刺激举措预设最终期限，暗示央行定下的两年内实现物价目标的计划并不是一个硬性要求。

“我自始至终都在说，我们计划尽早达到2%的通胀目标，预计是在两年内，”黑田东彦向议会称。

“我从去年4月4日以来就一直这么说，”他表示。当时日本央行祭出量化宽松举措。

“如果由于部分风险，物价未能达到预期水平，我们认为有必要这么做以实现物价目标，我们不会迟于调整政策，”黑田东彦称。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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