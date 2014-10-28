日本经济：没有为质化及量化宽松预设最终期限--央行总裁黑田东彦

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，没有为货币刺激举措预设最终期限，暗示央行定下的两年内实现物价目标的计划并不是一个硬性要求。
“我自始至终都在说，我们计划尽早达到2%的通胀目标，预计是在两年内，”黑田东彦向议会称。
“我从去年4月4日以来就一直这么说，”他表示。当时日本央行祭出量化宽松举措。
“如果由于部分风险，物价未能达到预期水平，我们认为有必要这么做以实现物价目标，我们不会迟于调整政策，”黑田东彦称。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选