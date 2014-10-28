《焦点》日本央行总裁称没有预设QQE截止期限，明年将讨论退出策略

“对于已经实施的QQE举措，我们并未预设任何最终期限。”黑田东彦在议会说道。“我一直都表示，我们致力于尽早实现2%的通胀目标，两年是个我们考虑的时间段。”

黑田东彦维持他对经济的乐观看法，称日本经济将继续温和复苏，企业和家庭将从消费税上调的痛苦冲击中走出来。

他表示，近期油价下滑令消费者物价上涨有所放缓，但在今年末到明年初的这段时间内仍有可能加速升向2%。

周二稍早公布的数据显示，9月零售销售增幅高于预期，让政府和央行看到难得的好消息。

但本周将公布的其他数据，包括通胀数据料显示经济仍然疲弱。

熟知日本央行思维的人士表示，该行准备将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但政策及下个财年通胀2%的目标则将按兵不动。