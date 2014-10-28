《焦点》日本央行总裁称没有预设QQE截止期限，明年将讨论退出策略

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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“对于已经实施的QQE举措，我们并未预设任何最终期限。”黑田东彦在议会说道。“我一直都表示，我们致力于尽早实现2%的通胀目标，两年是个我们考虑的时间段。”
黑田东彦维持他对经济的乐观看法，称日本经济将继续温和复苏，企业和家庭将从消费税上调的痛苦冲击中走出来。
他表示，近期油价下滑令消费者物价上涨有所放缓，但在今年末到明年初的这段时间内仍有可能加速升向2%。
周二稍早公布的数据显示，9月零售销售增幅高于预期，让政府和央行看到难得的好消息。
但本周将公布的其他数据，包括通胀数据料显示经济仍然疲弱。
熟知日本央行思维的人士表示，该行准备将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半，但政策及下个财年通胀2%的目标则将按兵不动。
民间分析师一直都对央行能否在两年时间达到2%的通胀目标持怀疑态度。上周发布的路透调查显示，多数分析师都预计日本央行将不得不在2015年初进一步放宽政策。(完) (编译 王颖/李春喜/王丽鑫；审校 杜明霞/艾茂林)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选