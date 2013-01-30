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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:36 BJT

日本经济: 首相安倍称修改央行法仍可能是未来的一个选项

路透东京1月30日 - 日本首相安倍晋三周三称,仍考虑将修改日本央行法做为未来选项,向日本央行持续施压,以期央行能信守诺言,实现2%的通胀目标.

安倍晋三在议会说,"政府的首要期待就是央行能够尽快实现2%的物价稳定目标."(完) (编译 侯向明; 审校 程琳)
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