日本央行：众议院批准丰田前高管布野幸利加入央行审议委员会

路透东京5月21日 - 日本众议院周四批准丰田汽车 前高管布野幸利加入日本央行审议委员会。外界认为，此举有利于央行总裁黑田东彦推行激进的刺激举措。

现年68岁的布野幸利将接替央行审议委员森本宜久，后者的五年任期将在6月底结束。

政府的提名料将在周五获得参议院同意，因执政联盟在两院都占有绝对多数席位。

尽管布野幸利的政策立场还不甚明了，但鉴于他在丰田超过40年的经验，可能会给日本央行带来实用主义的意见。

布野幸利的加入估计也将缓解黑田东彦的压力。去年10月，黑田东彦提议扩张货币刺激政策时，未能说服森本宜久等质疑者，最后仅以5:4的票数勉强通过了这项提议。