日本央行：众议院批准丰田前高管布野幸利加入央行审议委员会

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京5月21日 - 日本众议院周四批准丰田汽车 前高管布野幸利加入日本央行审议委员会。外界认为，此举有利于央行总裁黑田东彦推行激进的刺激举措。
现年68岁的布野幸利将接替央行审议委员森本宜久，后者的五年任期将在6月底结束。
政府的提名料将在周五获得参议院同意，因执政联盟在两院都占有绝对多数席位。
尽管布野幸利的政策立场还不甚明了，但鉴于他在丰田超过40年的经验，可能会给日本央行带来实用主义的意见。
布野幸利的加入估计也将缓解黑田东彦的压力。去年10月，黑田东彦提议扩张货币刺激政策时，未能说服森本宜久等质疑者，最后仅以5:4的票数勉强通过了这项提议。
布野幸利料将在7月14-15日首次参加政策会议，届时委员会将对长期经济和物价预期进行季度审视。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。