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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 10:21 BJT

更新版-日本央行: 12月会议曾讨论降低贷款计划的利率--会议记录

(新增细节)

路透东京1月25日 - 日本央行12月会议记录显示,央行审议委员石田浩二在此次会上建议,将央行固定利率市场操作及其它贷款计划的利率由0.1%下调至0.03%.

石田浩二还建议央行取消向金融机构支付超额准备金利息,称此举可以帮助降低日圆作为避险货币的魅力.目前超额准备金利率为0.1%.

上述提议被8-1的投票结果否决,多数委员认为利率降得太低会损伤银行间拆借的积极性,而且不利于市场的正常运行.

但这些提议同时表明,日本央行进一步放宽政策的可能举措.新任首相安倍晋三向央行施加了很大压力,要求其采取更激进的措施来帮助经济摆脱通缩.

对上述提议投反对票的一名审议委员称,主要是时机选择问题.这表明,若日本央行打算再度放宽货币政策,取消0.1%的超额准备金利率仍将是选项之一.

"继续研究取消这项利率的利弊很重要.但现在迈出这一步还太早,因为可能导致日本央行当前的货币宽松框架发生改变."会议记录援引该委员讲话表示.

日本央行在12月会议上放宽政策,扩大资产购买规模,并承诺在1月评估通胀目标.

会议记录显示,在扩大资产购买计划方面,几名委员提议加快购买贴现国库券的速度,以缩窄日本与其它国家之间的利差,从而帮助压低日圆.
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