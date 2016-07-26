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亚洲 | 2016年 7月 27日 星期三 07:39 BJT

日本经济：央行在考虑几种放松政策的选择--日经

路透东京7月27日 - 日本经济新闻周三报导，日本央行内部对周五进一步放松货币政策的支持增加，并提出了几种选项。

不过报导称，九名委员会成员中，有部分认为央行目前所做已经足够，因此料会反对扩大货币刺激政策。

报导称，进一步放松货币政策的支持者指出，日本通胀率达到央行2%目标的可能性下降，而且货币政策宽松需要与预计下周初将公布的财政刺激计划匹配。

上述未注明消息来源的报导称，日本央行官员在内部提出几种选择，包括进一步下调负利率、扩大公债购买计划、以及增加购买上市交易基金(ETF)。

日经称，日本央行总裁和副总裁们将考虑这些选择，不过在筛选选项方面并无进展。

日本央行将召开为期两天的政策会议，周五结束。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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