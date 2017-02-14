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国际财经 | 2017年 2月 14日 星期二 10:23 BJT

日本央行总裁黑田东彦称不会因全球利率上升而升息

路透东京2月14日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，不会仅因为全球长期利率上升而改变收益率曲线控制策略。

“我们货币政策的唯一目的是让日本经济摆脱通缩并尽快实现2%的通胀目标，”黑田东彦对议会说。

根据9月采用的新政策框架，日本央行现在引导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在零附近。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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