日本央行总裁黑田东彦称不会因全球利率上升而升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月14日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示，不会仅因为全球长期利率上升而改变收益率曲线控制策略。
“我们货币政策的唯一目的是让日本经济摆脱通缩并尽快实现2%的通胀目标，”黑田东彦对议会说。
根据9月采用的新政策框架，日本央行现在引导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在零附近。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。