版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 11:43 BJT

日本政经: 安倍晋三首相将在未来几日选定央行总裁提名人--消息

消息人士不愿具名,因决策尚未有结果,而且讨论过程不公开.

现年69岁的武藤被视为是接任现任总裁白川方明的热门人选,他拥有财政及货币政策经验,且与执政党议员关系密切.

安倍及其顾问已经将最终人选的范围缩小至两三人,但已决定排除学术界及民间部门的经济专家,而是倾向于像武藤这类拥有政府官僚经验的人.

若是武藤雀屏中选,那将意味着虽然日本央行将持续以宽松货币政策打击通缩,但是可能不会诉诸更激进的举措,以避免加剧日本与20国集团(G20)成员国之间的紧张关系.

央行总裁被提名人选需要获得国会两院的通过.安倍领导的自民党在参议院并未拥有绝对多数席次,势必需要反对党的合作,其中已有人表达反对由前任财经官僚出任央行总裁.(完)

(编译 郑茵/李婷仪; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐