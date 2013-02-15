日本政经: 安倍晋三首相将在未来几日选定央行总裁提名人--消息

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
消息人士不愿具名,因决策尚未有结果,而且讨论过程不公开.
现年69岁的武藤被视为是接任现任总裁白川方明的热门人选,他拥有财政及货币政策经验,且与执政党议员关系密切.
安倍及其顾问已经将最终人选的范围缩小至两三人,但已决定排除学术界及民间部门的经济专家,而是倾向于像武藤这类拥有政府官僚经验的人.
若是武藤雀屏中选,那将意味着虽然日本央行将持续以宽松货币政策打击通缩,但是可能不会诉诸更激进的举措,以避免加剧日本与20国集团(G20)成员国之间的紧张关系.
央行总裁被提名人选需要获得国会两院的通过.安倍领导的自民党在参议院并未拥有绝对多数席次,势必需要反对党的合作,其中已有人表达反对由前任财经官僚出任央行总裁.(完)
(编译 郑茵/李婷仪; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币