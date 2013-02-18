《日本央行焦点》前副总裁武藤敏郎成为执掌日本央行的最热门人选

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**反对党的支持是关键**
安倍的提名需获得国会参众两院的批准.他所属的自民党在参议院不占多数席位,因此需要反对党的配合.
最大反对党民主党已暗示会支持像武藤敏郎这样的前政府官员,但未向自民党保证其会合作.另一方面,部分边缘政党反对选择前财政官员任央行总裁的想法.
武藤敏郎曾表示,日本央行有空间扩大公债购买计划,以向经济中注入更多资金.但他也警告,以印钞来支撑公共债务可能产生负面效应,引发公债收益率飙升.这表明他将比其他候选人采取更为谨慎的做法.
武藤敏郎亦不认同部分议员所提出的央行应购买外国债券来抑制日圆升值的想法.
现任私人智库机构大和总研董事长的武藤敏郎曾为财务省高层官员.他曾在2008年被自民党提名出任日本央行总裁,但因遭到民主党的反对而未能如愿.
安倍敦促日本央行更积极行动的做法,已推动日圆降至三年低位,并推动股市创2008年底以来的最高位.(完) (编译 李婷仪/梁睿雪/王翔琼; 审校 丁琦/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。