《日本央行焦点》前副总裁武藤敏郎成为执掌日本央行的最热门人选

**反对党的支持是关键**

安倍的提名需获得国会参众两院的批准.他所属的自民党在参议院不占多数席位,因此需要反对党的配合.

最大反对党民主党已暗示会支持像武藤敏郎这样的前政府官员,但未向自民党保证其会合作.另一方面,部分边缘政党反对选择前财政官员任央行总裁的想法.

武藤敏郎曾表示,日本央行有空间扩大公债购买计划,以向经济中注入更多资金.但他也警告,以印钞来支撑公共债务可能产生负面效应,引发公债收益率飙升.这表明他将比其他候选人采取更为谨慎的做法.

武藤敏郎亦不认同部分议员所提出的央行应购买外国债券来抑制日圆升值的想法.

现任私人智库机构大和总研董事长的武藤敏郎曾为财务省高层官员.他曾在2008年被自民党提名出任日本央行总裁,但因遭到民主党的反对而未能如愿.