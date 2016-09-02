独家：日本央行审议委员樱井真暗示微调刺激政策 不会大幅调整

路透东京9月2日 - 日本央行审议委员樱井真表示，日本央行可能维持基础货币目标不变，利用现有工具扩大刺激力度，而不会在本月政策检视会议上大幅调整货币政策框架。

樱井真对路透表示，目前不会讨论更激进的政策，比如购买外国公债或“直升机撒钱”等。樱井真之前是智库人士，他提倡超宽松政策。

他说，日本央行可能把重点放在调整当前正采用的政策手段，并考虑修正公债收益率曲线的方案。受负利率政策影响，收益率曲线过于趋平。

“我不认为我们现在在设定基础货币目标方面有任何限制或者面临任何问题，”樱井真表示，这是他在4月加入政策委员会后的首次媒体采访。

“还有充足的空间来采取行动，不仅仅是指购买更多上市交易基金(ETF)，还包括进一步调低负利率和买入更多资产。我认为我们的举措尚未达到任何极限。”

**樱井真的立场很关键**

樱井真的看法之所以重要，在于他在日本央行审议委员会里的立场非常关键。该行将在9月20-21日的重要会议上全面评估政策框架，以加快实现2%的通胀率目标。

日本央行的九位审议委员分为两派，一派支持央行总裁黑田东彦的激进措施，另一派则对于扩大刺激政策持谨慎看法，而樱井真的立场则位于中间地带。

樱井真的讲话暗示，日本央行倾向于维持现状，而不是如一些学者建议的那样做出大的调整，比如对长期利率设置上限。

樱井真强调，9月的会议不会放弃央行的激进宽松立场，或修改通胀率目标。但他暗示，可能会放弃用两年实现这个目标的时间框架，因为尽管大举印钞措施已经实施三年，但通胀率还是下滑。

“由于外部因素，我们(实现目标)无疑出现了延迟，”他说。“但我们仍致力于尽早实现这个物价目标。”

日本央行1月份决定进一步推出负利率政策。按照原先的刺激计划，日本央行承诺通过购买公债和风险资产，以一年80万亿(兆)日圆的速度提高基础货币。

但负利率政策未能抑制令人不乐见的日圆涨势，还遭到了商业银行的诟病，被批抑制长期利率，导致收益率曲线趋平，挤压本已微薄的利润率。

**没有直升机撒钱这回事**

樱井真是首位公开承认负利率导致收益率曲线趋平程度甚于预期的央行决策者，暗示央行越来越注意到政策的成本。

“我们可能作为政策选项而加以考虑的问题之一，就是如何改变收益率曲线的形态，”樱井真说。

他没有具体说明如何付诸实施，但此番言论表明，日本央行可能对市场出现的一些观点感兴趣，譬如把基础货币目标调整为一个区间，在购买债券的种类方面变得更有弹性等。

樱井真表示，日本央行评估将决定何种工具在何种情况下能发挥最佳作用、以及该如何组合这些工具。日本央行政策工具包括：增加资产购买、购买更多风险资产和进一步调降负利率。

他补充说，政策委员会对负利率的分析，对于是否最早在本月再次放松政策的决定至关重要。

“日本央行不应贸然放宽政策。我们需要仔细观察以往政策决定的效果后，再做出决定，”他说。

外界对樱井真的观点所知甚微，此前一直认为他支持激进的宽松措施。

但是，他对日本央行采取激进举措的态度谨慎，并表示根据日本法律，是“不可能”进行“直升机撒钱”的。

樱井真表示，首相安倍晋三一位顾问建议的购买外国债券等同于干预汇市，而且会影响财务省对汇率政策的管辖权。

“这不在我们的工具包内。”(完)