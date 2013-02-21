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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 13:32 BJT

更正-日本政经: 民主党不会自动否决武藤敏郎出任央行总裁--前原诚司

(更正:因译文有误,内文前原诚司的职位应为"日本影子内阁财务大臣",非"国家战略兼经济财政担当大臣")

路透东京2月21日 - 日本影子内阁财务大臣前原诚司表示:

* 反对党民主党将不会自动否决前日本央行副总裁武藤敏郎出任日本央行总裁

* 不希望支持极端景气刺激政策的人出任央行总裁

* 民主党将评估日本央行总裁和副总裁人选.(完)
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