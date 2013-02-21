更新版-路透专访: 民主党不会贸然拒绝武藤敏郎执掌日本央行--前原诚司

"日本央行总裁倾向于宽松货币政策非常重要,但我们认为极端的促通胀主义者也不可取,"前原诚司表示.他拒绝点评武藤敏郎和曾担任过政府经济学家的岩田一政等潜在候选人的任职资格.

日本政府计划在2月底之前确定新一任央行管理层人选.如果提名武藤敏郎,将意味着促经济发展的措施力度要大于白川方明时期,但可能不及岩田一政的政策积极.

不过,外界认为岩田一政没有岩田规久男等其他潜在人选那么极端.

前原诚司称,如果另一位潜在人选--亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦因为央行总裁职位中途离任,将会有些"可惜",因为中国和印度等国将借机抢占这个职位.

前原诚司表示,民主党将把日本央行这三个职位放在一起考虑,这三个人当中应当有一位政策专家,一名前政府官员和一名前央行官员.

民主党在2008年作为最大的反对党时,曾否决了武藤敏郎的提名,理由是任命一位前财务省官员担任央行总裁,可能损害央行的独立性.(完)