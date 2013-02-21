更新版-路透专访: 民主党不会贸然拒绝武藤敏郎执掌日本央行--前原诚司

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
"日本央行总裁倾向于宽松货币政策非常重要,但我们认为极端的促通胀主义者也不可取,"前原诚司表示.他拒绝点评武藤敏郎和曾担任过政府经济学家的岩田一政等潜在候选人的任职资格.
日本政府计划在2月底之前确定新一任央行管理层人选.如果提名武藤敏郎,将意味着促经济发展的措施力度要大于白川方明时期,但可能不及岩田一政的政策积极.
不过,外界认为岩田一政没有岩田规久男等其他潜在人选那么极端.
前原诚司称,如果另一位潜在人选--亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦因为央行总裁职位中途离任,将会有些"可惜",因为中国和印度等国将借机抢占这个职位.
前原诚司表示,民主党将把日本央行这三个职位放在一起考虑,这三个人当中应当有一位政策专家,一名前政府官员和一名前央行官员.
民主党在2008年作为最大的反对党时,曾否决了武藤敏郎的提名,理由是任命一位前财务省官员担任央行总裁,可能损害央行的独立性.(完)
(编译 丁琦/李春喜; 审校 程琳/郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。