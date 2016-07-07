日央行总裁维持对经济乐观看法 即便英国退欧引发市场动荡

路透东京7月7日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，该行准备在必要时进一步扩大货币政策刺激，以实现2%的通胀率目标。但他未提及英国退欧，该事件引发的动荡在金融市场蔓延。

黑田东彦维持央行对经济的乐观看法不变，暗示他对日本经济的复苏前景抱有信心。

“日本经济料将保持温和复苏的趋势，”黑田东彦在日本央行地区分行主管季度会议上演讲时说。

“日本央行将检视经济和物价面临的风险，在必要时进一步采取宽松措施，”他并称。

市场纷纷预测日本央行本月政策会议将放松政策，因消费疲软、日圆强劲以及外部不利因素打压经济，推动通胀进一步远离其目标。

英国公投意外脱欧使外界更加预测日本央行会采取行动，所以黑田东彦对英国脱欧潜在影响保持缄默，会使市场继续猜测他的下一步举措。

黑田东彦重申，虽然消费者物价暂时可能小幅下降，但通胀率会加速升向其2%的目标，反映出经济好转。

“日本金融系统稳定，金融环境仍然非常宽松，”黑田东彦称，暗示日本央行的负利率政策及全球市场风暴迄今并没有损及日本银行业。

日本央行自1月以来维持政策不变。(完)