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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 10:16 BJT

日本经济：量化宽松有助于银行放贷，有益于经济增长--央行理事

路透东京10月15日 - 一名日本央行官员周三表示，央行的量化宽松政策压低了利率，使银行放贷更容易。

日本央行理事雨宫正佳在议会称，量化宽松也有助于扩大融资需求，为整体经济增长做出贡献。

雨宫正佳是日本央行量化宽松政策的设计者之一，并主管一个决定货币政策选项的重要部门。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)
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