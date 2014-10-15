日本经济：量化宽松有助于银行放贷，有益于经济增长--央行理事

路透东京10月15日 - 一名日本央行官员周三表示，央行的量化宽松政策压低了利率，使银行放贷更容易。

日本央行理事雨宫正佳在议会称，量化宽松也有助于扩大融资需求，为整体经济增长做出贡献。

雨宫正佳是日本央行量化宽松政策的设计者之一，并主管一个决定货币政策选项的重要部门。(完)