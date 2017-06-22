焦点：日本央行副总裁称目前没有必要升息 经济仍需宽松政策支持

综述：美国5月新屋销售跳升 房价中位数创纪录新高
商务部周五称，上月新屋销售较前月增长2.9%，至经季节调整后年率为61万户。4月数据也从56.9万户被大幅上修至59.3万户。
路透日本青森6月22日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四驳斥了有必要尽快升息的言论，强调由于通胀率距离央行2%目标仍较远，因此经济仍然需要“强有力”货币宽松政策的支持。
他认为，日本的低通胀预期，意味着短期实质利率仍然高于美国。实质利率是以名义利率减去通胀率预期计算而得到。
岩田规久男称，因此日本央行必须保持大规模刺激政策，即便全球经济增长更强和美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐步加息的预期推动全球长期利率上升。
“日本距离央行通胀目标依然较远，需要宽松货币政策的支持，”他在日本北部青森县对当地企业领袖讲话时称。
“绝对不需要现在升息以及减弱货币宽松力度，相对美国的政策而言，日本的宽松力度并没有那么大，”他表示。
岩田规久男也不赞同日本央行应放弃2%通胀目标的看法，称这一目标对提高通胀预期、确保实质利率维持在低位以抵御对经济的负面冲击至关重要。
“包括日本在内的许多主要经济体都把通胀目标设在2%左右，因为一种被普遍接受的看法认为，将通胀预期稳定在2%，并确保有足够空间来降低实质利率，这十分重要，”他说。
在实施三年的大规模资产购买未能推升通胀后，日本央行于去年将政策侧重点从发钞速度转向遏制长期利率方面。
日本4月核心消费者物价较上年同期仅上升0.3%，远低于央行目标，因企业仍对提高价格态度谨慎，担心这样一来会吓退对价格敏感的家庭消费者。
但日本经济活力迹象增多，给日本央行带来新的沟通挑战，促使央行要让市场更清楚其将如何撤出刺激举措，尽管距离撤出仍很远。
日本第一季经济创一年来最快增速，且创10年来最长增长时间，归功于出口强劲且民间消费带来提振。
一些分析师相信，如果全球债券收益率上涨，导致日本央行难以压制日本长债收益率，则日本央行可能被迫提高收益率目标。
作为日本央行大规模购债计划的规划师之一，岩田规久男在九位央行委员中，更加强调大规模印钞举措可能对经济和通胀预期产生的提振作用。(完)
(编译 孙国玉/徐文焰/杜明霞；审校 孙茉莉/白云/戴素萍)
商务部周五称，上月新屋销售较前月增长2.9%，至经季节调整后年率为61万户。4月数据也从56.9万户被大幅上修至59.3万户。
--周五投资者对美国通胀回落的忧虑持续，令美元指数下跌，从周四触及的一个月高位进一步回软，美债收益率曲线保持在近十年来最平水准附近，低通胀预期继续提振长债需求。美国股市多数收高。
路透新加坡6月23日 - 在全球油市因为供应过剩顽固不退愁眉不展的时候，亚洲主要原油进口国的需求却在下滑，进一步损及恢复油市平衡的种种努力。