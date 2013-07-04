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货币新闻 | 2013年 7月 4日 星期四 13:53 BJT

日本经济：央行上调八个地区经济评估，为政府复兴政策见效迹象

路透东京7月4日 - 日本央行周四上调了九个地区中八个地区的经济评估，这是政府景气恢复政策产生的利好效果在扩大的迹象。

“许多地区称，家庭和企业信心改善使内需增长强劲，海外需求也有增长，”日本央行在央行地区分行经理季度会议中发表的季度报告中称。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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