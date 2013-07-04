日本经济：央行上调八个地区经济评估，为政府复兴政策见效迹象

台湾经济指标预测--1月24日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7
路透东京7月4日 - 日本央行周四上调了九个地区中八个地区的经济评估，这是政府景气恢复政策产生的利好效果在扩大的迹象。
“许多地区称，家庭和企业信心改善使内需增长强劲，海外需求也有增长，”日本央行在央行地区分行经理季度会议中发表的季度报告中称。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/24 1620 M2年增率 12月 -- +3.96% 1/25 0830 经济成长率 第四季 -- +2.03% (第三季统计值) * 2月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1620 外汇存底 1月 -- +1.70% 2/7
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 12月 +6.3% +7.0% 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- *季调失业率 12月 3.82% 3.84% 2/24 -- *工业生产指数(y/y) 1
路透台北1月24日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,070亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --财政部发行〞财106-3期〞国库券，金额为300亿台币，期限91天期。 --DBS Bank Ltd 发行30年期金融债，金额7,500万美元。 --Lloyds Bank PLC发行30年期金融债，金额2.6亿美元。 --法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债，金额共4.42亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债，金额2亿美元。 --BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券，金额0.65亿美元。 --The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券，金额3.03