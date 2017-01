日本经济：央行上调八个地区经济评估，为政府复兴政策见效迹象

台湾货币市场:1月24日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月24日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行到期定存单2,070亿台币。 紧缩因素: --央行料将发行定存单。 --中国输出入银行发行40亿台币金融债券。 --财政部发行〞财106-3期〞国库券,金额为300亿台币,期限91天期。 --DBS Bank Ltd 发行30年期金融债,金额7,500万美元。 --Lloyds Bank PLC发行30年期金融债,金额2.6亿美元。 --法商东方汇理银行发行15年期美元计价金融债,金额共4.42亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债,金额2亿美元。 --台北富邦商业银行发行30年期美元计价金融债,金额2亿美元。 --BBVA Global Markets B.V.发行30年期债券,金额0.65亿美元。 --The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.发行30年期债券,金额3.03