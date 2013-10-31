日本央行：经济料将继续以超过趋势水平的速度增长--半年度报告

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透东京10月31日 - 日本央行周四发布的半年度报告指出：
* 日本经济料将继续以超过趋势水平的速度增长
* 央行将维持量化宽松举措，直至通胀率稳定在2%的目标水准
* 央行做好采取必要政策调整的准备，同时仔细检视经济和物价所面临的上行和下行风险
* CPI料将在2014财年底或2015财年达到2%的目标
* 海外经济形势比4月预估时要疲软一些
* 外需将逐步增强，内需则将继续保持力道
* 海外发达经济体料将逐步回升
* 新兴经济体目前看来可能丧失增长动能
* 尽管海外形势发展带来不确定性，但日本经济面临的风险均衡
* 日本物价面临的风险大致均衡
* 日本经济面临的风险包括海外不确定性，以及消费税上调的影响
* 企业和家庭对长期通胀的预估存在很大不确定性
* 必须仔细检视消费税上调对通胀预期的影响 (完)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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