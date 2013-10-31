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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 14:18 BJT

日本央行：经济料将继续以超过趋势水平的速度增长--半年度报告

路透东京10月31日 - 日本央行周四发布的半年度报告指出：

* 日本经济料将继续以超过趋势水平的速度增长

* 央行将维持量化宽松举措，直至通胀率稳定在2%的目标水准

* 央行做好采取必要政策调整的准备，同时仔细检视经济和物价所面临的上行和下行风险

* CPI料将在2014财年底或2015财年达到2%的目标

* 海外经济形势比4月预估时要疲软一些

* 外需将逐步增强，内需则将继续保持力道

* 海外发达经济体料将逐步回升

* 新兴经济体目前看来可能丧失增长动能

* 尽管海外形势发展带来不确定性，但日本经济面临的风险均衡

* 日本物价面临的风险大致均衡

* 日本经济面临的风险包括海外不确定性，以及消费税上调的影响

* 企业和家庭对长期通胀的预估存在很大不确定性

* 必须仔细检视消费税上调对通胀预期的影响 (完)

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