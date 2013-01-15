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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 13:52 BJT

日本央行: 连续第二个季度调降国内九大地区中八个地区的经济评估

路透东京1月15日 - 日本央行周二将国内九大地区中八个地区的经济评估较前三个月前调降,凸显已陷入衰退的日本经济再受出口下滑的打击.

"许多地区表示其经济走势基调疲弱或正在减弱,因海外经济成长持续放缓,"该央行在一份季度报告中称.

日本央行连续第二个季度调降国内九大地区中八个地区的经济评估.(完) (编译 石冠兰; 审校 杜明霞)

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