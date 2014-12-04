日本央行：审议委员佐藤健裕称，央行当前购债规模过大

他还表示，货币政策决定不应该与包括上调消费税时机在内的财政政策挂钩，财政政策是政府的职责。

佐藤健裕是日本央行10月底会议上投票反对扩大货币刺激政策的委员之一。

佐藤健裕还表示：

* 引导货币政策时不需太侧重于基础CPI疲弱

* 近来油价跌势可能进一步让核心通胀放缓，但显然有利于日本经济

* 希望见到汇率走势稳定，反映经济及金融基本面

* 将继续审慎关注市场波动，包括汇率和对经济的影响

* 很难单独说弱势日圆对经济是利是弊

* 弱势日圆有利出口和全球性企业，但对小型企业和非制造商不利，因将抬高进口成本

* 日本央行从市场买入公债，表示其并未把公共债务货币化

* 日本经济可能已在今年夏季左右触底，未来料加速成长

* 日本产出可能在当前季度和明年1-3月季度升温

* 单是油价下跌，无法成为扩大货币刺激的理由

* 我的CPI预估略低于日本央行九名委员的预估中值

* 不评论日本央行将具体何时达成2%的通胀目标

* 引导政策时太过于着重短期物价波动可能造成金融体系长期不稳定

* 如何退出量化及质化宽松政策主要取决于届时的经济与物价发展情况

* 如果市场对日本财政失去信任，不确定日本央行购债是否可抑制债券收益率大幅上升

* 资产价格变动对通胀的影响有时间差，所以日本央行不应对物价目标设定时间表 (完)