日本央行：审议委员白井早由里称在密切关注市场走势

路透日本旭川6月13日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里称：

* 日本央行大规模买进日债将降低风险溢价

* 希望密切观察汇市走势

* 日本企业获利改善的情况假以时日将会反映在股价上

* 股市风险溢价仍有进一步下滑的空间

* 乐见日本长期利率将逐步上扬

* 预期日本公债收益率在二至三年内逐步上升

* 预期日本通胀率在2015财年底前将接近2%

* 不会在两年内突然结束超宽松政策

* 日债震荡走势，反映了市场上对于日央行大规模宽松如何影响收益率走势的各种看法