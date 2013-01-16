日本经济:央行委员建议放弃0.1%利率下限,有助于压低日圆汇率

路透东京1月16日--- - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三表示,央行可以考虑放弃0.1%的短期利率下限,以此帮助削弱日圆.她并暗示这个想法应该被拿来讨论,作为未来的政策选项.

日本央行的指标隔夜贷款利率指导区间为0-0.1%,它向金融机构存于央行的超额储备金支付的利率为0.1%.这个利率实际上成为货币市场利率的下限,防止利率降至零.

白井早由里在罗马举行的经济论坛上表示,若放弃0.1%的利率下限,可能对压低短期借款利率和削弱日圆产生积极的效果.

不过,她也警示"还不清楚"上述措施究竟会对金融机构的放贷行为产生什么样的影响.

白井早由里表示,尽管该措施可能激励金融机构增加贷款,但也可能侵蚀银行获利,因为它们会损失存在日本央行资金的利息收入.

"我们需要好好了解和讨论这个政策对整体经济和物价走势产生的正负面影响,"她表示.白井早由里在1月12日的论坛上做出上述讲话,论坛不对外开放.她的演讲稿周三公布在日本央行网站.(完)