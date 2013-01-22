日本央行: 维持0.1%的短期利率下限有助发挥宽松措施效力--白川方明

路透东京1月22日 - 日本央行总裁白川方明周二在记者会上称:

* 通过将短期利率下限维持在0.1%,日本央行可将宽松措施的效力发挥到最大

* 物价必须持续满足央行目标,才会考虑政策转变

* 审议委员佐藤健裕和木内登英认为2%的通胀目标远高于可持续的物价水平

* 审议委员宫尾龙藏呼吁对维持零利率和资产购买计划分别设定时间表

* 要实现2%通胀率目标需采取大胆措施,不仅仅是央行还需要政府和民间部门的努力

* 佐藤健裕和木内登英认为,在努力提升增长潜力之前就设定2%的物价目标将损及对货币政策的信任

* 政府理解并有动力来尊重央行的独立性

* 设定2%通胀率目标将对提升通胀率预期有一定效果

* 将密切观察汇市走势及其对日本经济的影响