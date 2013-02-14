日本经济:央行货币政策为稳定经济,并未针对汇率--白川方明

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透东京2月14日 - 日本央行总裁白川方明周四表示,央行的货币政策并未直接针对日圆汇率.
"日本央行采取的货币政策是为了稳定日本经济.这将继续是央行的政策立场,我将就此向20国集团(G20)予以说明,"白川方明在记者会上表示.本周末G20财长将齐聚莫斯科.
对于购买外国债券未来是否仍是央行的一个政策选项,他拒绝置评.(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f