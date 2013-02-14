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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 15:47 BJT

日本经济:央行货币政策为稳定经济,并未针对汇率--白川方明

路透东京2月14日 - 日本央行总裁白川方明周四表示,央行的货币政策并未直接针对日圆汇率.

"日本央行采取的货币政策是为了稳定日本经济.这将继续是央行的政策立场,我将就此向20国集团(G20)予以说明,"白川方明在记者会上表示.本周末G20财长将齐聚莫斯科.

对于购买外国债券未来是否仍是央行的一个政策选项,他拒绝置评.(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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