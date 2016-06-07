日本经济：央行新指数显示4月民间消费温和上升

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透东京6月7日 - 日本央行周二公布的新指数显示，4月民间消费较前月上升0.8%，支持如下观点，即薪资缓慢但稳定增长的预期下，家庭支出持坚。
日本央行开始公布该新指数，以获得关于民间消费更加全面的信息。民间消费占日本国内生产总值(GDP)的60%，对央行政策决定十分关键。
日本第一季家庭支出仍疲弱，且近期调查显示前景喜忧参半。
4月百货店销售下滑，因奢侈品需求疲软。但超市和便利店销售坚挺，显示购物者有所选择、并未全线削减支出。
日本政府现有数据显示，4月家庭支出较上年同期下滑0.4%，降幅远低于下跌1.4%的市场预期中值。
日本央行推出自己的消费指数之际，正值立法者和分析师对政府家庭支出数据的批评声音升温，称政府数据样本过小--调查只涵盖9,000个家庭--导致扭曲。
消费上升对于日本央行大规模货币刺激措施取得成功至关重要。
一些企业最近在支出下滑后，已经降价以吸引消费者。日本央行希望消费反弹，从而能让企业再次提高商品价格。
日本央行消费指数是基于供应面，比如零售销售和企业业务活动调查，以衡量消费者支出的强度。据日本央行称，该数据与消费者信心调查的相关性很强。(完)
(编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。