日本经济：央行新指数显示4月民间消费温和上升

路透东京6月7日 - 日本央行周二公布的新指数显示，4月民间消费较前月上升0.8%，支持如下观点，即薪资缓慢但稳定增长的预期下，家庭支出持坚。

日本央行开始公布该新指数，以获得关于民间消费更加全面的信息。民间消费占日本国内生产总值(GDP)的60%，对央行政策决定十分关键。

日本第一季家庭支出仍疲弱，且近期调查显示前景喜忧参半。

4月百货店销售下滑，因奢侈品需求疲软。但超市和便利店销售坚挺，显示购物者有所选择、并未全线削减支出。

日本政府现有数据显示，4月家庭支出较上年同期下滑0.4%，降幅远低于下跌1.4%的市场预期中值。

日本央行推出自己的消费指数之际，正值立法者和分析师对政府家庭支出数据的批评声音升温，称政府数据样本过小--调查只涵盖9,000个家庭--导致扭曲。

消费上升对于日本央行大规模货币刺激措施取得成功至关重要。

一些企业最近在支出下滑后，已经降价以吸引消费者。日本央行希望消费反弹，从而能让企业再次提高商品价格。

日本央行消费指数是基于供应面，比如零售销售和企业业务活动调查，以衡量消费者支出的强度。据日本央行称，该数据与消费者信心调查的相关性很强。(完)