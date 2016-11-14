日本央行总裁称若TPP失败 美日经济将错失巨大益处

路透名古屋11月14日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，如果跨太平洋伙伴关系协定(TPP)失败，则美国和日本经济将错失巨大益处。TPP旨在建立全球最大的自由贸易区之一。

“TPP是一个具有里程碑意义的协议，如能签署，将非常有利于日本经济，”黑田东彦在会见名古屋商界领袖后举行的记者会上表示。

“如果TPP协议未获通过，那则意味着达成协议带来的巨大利益将无法实现，”他说。

黑田东彦补充称，尽管金融市场似乎欢迎特朗普赢得美国总统大选，但他正密切关注其经济政策可能对日本产生的影响。(完)