日本央行总裁称若TPP失败 美日经济将错失巨大益处

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透名古屋11月14日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，如果跨太平洋伙伴关系协定(TPP)失败，则美国和日本经济将错失巨大益处。TPP旨在建立全球最大的自由贸易区之一。
“TPP是一个具有里程碑意义的协议，如能签署，将非常有利于日本经济，”黑田东彦在会见名古屋商界领袖后举行的记者会上表示。
“如果TPP协议未获通过，那则意味着达成协议带来的巨大利益将无法实现，”他说。
黑田东彦补充称，尽管金融市场似乎欢迎特朗普赢得美国总统大选，但他正密切关注其经济政策可能对日本产生的影响。(完)
(编译 杜明霞/李爽 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。