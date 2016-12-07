日本央行副总裁称将毫不犹豫扩大刺激以达物价目标

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透长崎12月7日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三表示，央行会在必要情况下毫不犹豫地扩大刺激计划，以维持经济实现2%通胀目标的动能。
岩田规久男还强调，日本央行决心继续执行其庞大的公债购买计划，甚至在以利率为目标的新政策框架下也是如此。
“我想强调的是，日本央行未来将在新的政策框架下继续扩大基础货币，”岩田规久男在日本长崎市对企业领袖表示。
日本央行在9月将政策目标从印钞速度变为利率水准，此前延续多年的大规模资产购买行动未能激励经济摆脱停滞局面。
市场上一个主流看法是日本央行现在不太重视大规模印钞，岩田规久男对此予以反驳，他强调称日本央行仍致力于将降息和资产购买作为刺激经济的两个主要工具。
“日本央行一贯通过量化(资产购买)和利率来推动强有力的货币宽松举措。这种立场没有改变，”他说。
“为了维持实现2%通胀目标的动能，如有必要日本央行将毫不迟疑地采取额外宽松举措，”岩田规久男说。
日本央行10月将实现2%通胀目标的时间推后，因消费疲弱和日圆走强导致进口成本下降，对物价增长构成拖累。
日本央行总裁黑田东彦维持对日本经济的乐观看法，称随着出口和产出反弹，日本经济可能温和增长。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 戴素萍/龚芳)
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