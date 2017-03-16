焦点：日本央行料按兵不动 因保护主义给复苏迹象罩上阴影

路透东京3月16日 - 日本央行周四料维持货币政策不变，因全球保护主义情绪升温，且美国料升息数次，给日本刚刚显现的复苏迹象蒙上阴影。

尽管能源成本上升料将使得物价在未来几个月加速上涨，但央行总裁黑田东彦可能强调，因通胀率距2%的目标尚远，央行近期不会升息。

但分析师称他可能留有余地，如果经济复苏动力足以推动物价稳步上升，央行就可能上调10年期公债收益率(殖利率)目标。

“我认为不会调整政策，但关键是黑田东彦在记者会上传递出的信息。如果被问到，我想黑田东彦会说若形势允许，他愿意在未来调整10年期公债收益率目标。我想他会比较灵活，”摩根大通证券资深经济分析师Masamichi Adachi称。

“我认为日本央行将在10月调升10年期公债收益率目标，因为通胀率到那时料将仅有约1%。”

日本央行周四将结束为期两天的政策会议，外界普遍预期央行将维持金融机构存放在央行的部分超额准备金利率于负0.1%不变，同时承诺通过大规模资产购买引导10年期公债收益率保持在零水平左右。

分析师还预测，日本央行每年增持公债的速度将维持于80万亿(兆)日圆。

央行总裁黑田东彦本周将赴德国出席20国集团(G20)财经领袖会议。黑田东彦可能也会透露，若美国批评日本利用弱势日圆获取贸易竞争优势，日本央行将如何为超宽松货币政策提出辩护。

日本长期停滞的经济在近几个月出现复苏迹象，出口及工业生产因全球需求复苏而受益。

日本1月核心消费者物价指数逾一年来首次上升，许多分析师预测通胀率在今年晚些时候会加速升向1%，主要得益于能源成本反弹，以及进口价格因日圆贬值而上涨。

市场预期因此大有转变。路透调查的多数分析师预测，日本央行的下一步举措将是开始逐步撤出超宽松政策。

一些分析师称，如果日本长期利率追随全球债券收益率的升势，那么日本央行可能被迫调高收益率目标，以避免增加购债。对美国利率将上升的预期正在推动全球债券收益率上升。

了解日本央行想法的消息人士称，日本央行希望打消此类揣测，强调其不会上调收益率目标，除非日本经济的强劲程度足以推动通胀率稳步升向2%。

许多日本央行官员表示，虽然他们对日本经济复苏的前景更有信心，但由于薪资增长缓慢，他们认为通胀更值得担忧；薪资增长缓慢拖累了消费者支出。

鉴于日本经济严重依赖出口和自由贸易，全球保护主义浪潮升温也令日本决策者更加担忧。

G20财长和央行官员会议的公报草案显示，与会的各国财政领导人似乎不再明确反对美国总统特朗普的贸易保护主义观点，草案中舍弃了“抵制一切形式保护主义”的措词。

特朗普还指责日本利用“货币供给”来令日圆贬值，并获取不公平的贸易优势。日本决策者曾辩称，他们遵循G20的规则，实行货币政策仅仅是出于国内原因。

分析师称，对于日本将如何为其政策进行辩护，以及将采取多大力度的行动来反击淡化G20有关自由贸易承诺的企图，黑田东彦可能会给出一些线索。(完)