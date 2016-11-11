日本利率：负0.5%是央行降息极限--前央行理事早川英男

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 日本央行最终将放缓购债，但会谨慎为之--早川英男
* 他补充称日本央行新政策框架可持续
* 若利率降至负0.5%以下，可能促使储户提取存款
路透东京11月10日 - 前日本央行理事早川英男周四表示，日本央行扩大刺激举措的空间非常有限，负0.5%是降息极限。
早川英男还表示，日本央行最终将放缓购买公债的速度，但这样做时会很谨慎。他与现任决策者仍保持着密切联系。
“日本央行进一步调降负利率的空间有限，”早川英男在路透一个论坛上说。
他补充说，利率若降至负0.5%下方，可能迫使商业银行对存款收费，进而促使储户提取存款并囤积现金。
日本央行9月大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。
早川英男称，日本央行调整政策框架是因为，可供央行购买的公债数量是有限的，因此如果通胀上升，央行将放缓购债。
“如果国内价格开始上涨，日本央行可能调整长期利率目标。从这个意义上来讲，收益率曲线控制在中期内是可持续的，”早川英男说。他现在担任富士通总研经济研究所总括研究员。
但他补充称，在决定何时缩减购债或者上调央行利率目标方面“将有很多困难”。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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