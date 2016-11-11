日本利率：负0.5%是央行降息极限--前央行理事早川英男

* 日本央行最终将放缓购债，但会谨慎为之--早川英男

* 他补充称日本央行新政策框架可持续

* 若利率降至负0.5%以下，可能促使储户提取存款

路透东京11月10日 - 前日本央行理事早川英男周四表示，日本央行扩大刺激举措的空间非常有限，负0.5%是降息极限。

早川英男还表示，日本央行最终将放缓购买公债的速度，但这样做时会很谨慎。他与现任决策者仍保持着密切联系。

“日本央行进一步调降负利率的空间有限，”早川英男在路透一个论坛上说。

他补充说，利率若降至负0.5%下方，可能迫使商业银行对存款收费，进而促使储户提取存款并囤积现金。

日本央行9月大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。

早川英男称，日本央行调整政策框架是因为，可供央行购买的公债数量是有限的，因此如果通胀上升，央行将放缓购债。

“如果国内价格开始上涨，日本央行可能调整长期利率目标。从这个意义上来讲，收益率曲线控制在中期内是可持续的，”早川英男说。他现在担任富士通总研经济研究所总括研究员。

但他补充称，在决定何时缩减购债或者上调央行利率目标方面“将有很多困难”。(完)