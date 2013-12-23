日本财政：政府2014/15财年拟发行155万亿日圆公债--消息

路透东京12月22日 - 据知情官员透露，日本政府2014/15财年计划发行155.1万亿(兆)日圆公债，为2008年以来首次同比下滑。

此消息人士还称，日本政府亦打算将2014/15财年通胀挂钩债券的发行规模增加1万亿日圆至1.6万亿日圆，而且若有需要还可能进一步增加。

安倍晋三内阁本周将召开会议，以批准2014/15财年预算案。

而在编撰预算案时，财务省需在一定程度上根据大型投资者的需求预估，来制定发债规模和期限计划。

该计划料将增加30年期公债发行规模，而减少两年期公债发行规模。

此消息人士指出，30年期公债发行规模将增加1.2万亿日圆，两年期公债发行规模将减少2.4万亿日圆。由于计划尚未宣布，该消息人士要求匿名。

日本政府退休金投资基金(GPIF)计划从4月开始购买与通胀挂钩的公债。

知情人士向路透表示，GPIF打算购买逾4,000亿日圆的通胀挂钩债券。

消息人士还称，如果2014/15财年来自养老金的需求增强，财务省可能将选择扩大通胀挂钩债券的发行规模。

作为预算案的一部分，官员们还需制定2014/15财年的发债日程。

20年期公债和两年期公债预计将每月发行。

20年期和10年期公债月发行规模料分别达1.2万亿和2.4万亿日圆。五年期和两年期公债月发行规模料达2.7万亿日圆。