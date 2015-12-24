日本财政：政府计划将发行赤字融通债券的规定再延长五年

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透东京12月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，计划将无须国会通过政府就可以发行赤字融通债券的规定再延长五年，直至2020财年结束。
赤字融通债券被视为是财政纪律的风向标，因为发行这类债券是为了弥补预算缺口。
日本财政法原则上禁止发行赤字融通债券，只有在国会批准每个财年预算案时颁布特别法案才能发行。
但根据执政党和主要反对党2012年达成的临时规定，政府可以不经过特别立法就可以发行赤字融通债券。该规定将在3月到期。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。