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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 07:52 BJT

日本财政: 新财年公债发行规模将维持在44万亿日圆左右--日经

路透东京1月17日 - 日本经济新闻报导称,日本政府2013/14年度新债发行规模将维持在44万亿日圆左右(完)
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