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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 10:53 BJT

日本金融：2013/14财年新债发行规模料比预估少2万亿日圆--共同社

路透东京6月30日 - 共同社周一报导称，日本政府预计2014年3月止的财年新债发行规模将低于起初预估，因税收收入高于预期。

共同社报导，日本政府2013/14财年新债发行规模料达到约43.4万亿(兆)日圆(4,286亿美元)，比起初预估低约2万亿日圆。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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