日本政府资金即将耗尽 拟暂停部分政府支出

路透东京8月31日电---日本政府周五出台计划，因到10月政府资金恐将耗尽，决定暂停一些政府支出以应对该问题。日本一项赤字融资法案也遭到反对党的阻拦。

日本国会这一僵局引发投资者担忧，该国或正被推向“财政悬崖”。

日本财务大臣安住淳（Jun Azumi）在记者会上称：“政府财政即将耗尽并非空穴来风，而是真实存在的威胁。”这是他尽最後努力呼吁反对党合作，通过赤字融资法案。

“这项法案若无法获得通过，会给市场留下日本财政管理根基不稳的印象，”他说。

日本财务省周五称，这项法案若不能在下周结束的当前国会会期获得通过，政府将开始暂停或减少一些政府支出，尽量避免耗尽财政资金。

执政的民主党周二已在众议院通过了赤字融资法案，但反对党抵制投票表决，意味着法案很难在反对党控制的参议院获得通过。

日本财务省称，公债赎回及利息支付有专门的预留储备，将不受暂停一些政府支出方案的影响。

除了警察、国家安全及灾难救援等与公众生活息息相关的支出外，其他有所政府支出都将成为暂停或减少的目标。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。