日本经济：政府计划在9月底前安排至少10万亿日圆公共项目支出--消息

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京3月26日 - 消息人士周三告诉路透，日本政府将提前公共项目支出，以抵消4月1日消费税上调的影响，计划在9月底前安排至少10万亿(兆)日圆公共项目支出。
消息人士称，资金将来自刺激方案预留出的15.4万亿日圆以及当前财年的预算。
日本政府4月1日起将把消费税从5%上调至8%，以因应福利支出增加。
由于消费税上调后，消费者支出将放缓，经济料暂时收缩，日本决策者因而烦恼该如何振兴经济增长。
日本一直难以将已经分配的刺激资金花出去，因为建筑业工人短缺对一些项目造成妨碍。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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