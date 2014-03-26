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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 11:46 BJT

日本经济：政府计划在9月底前安排至少10万亿日圆公共项目支出--消息

路透东京3月26日 - 消息人士周三告诉路透，日本政府将提前公共项目支出，以抵消4月1日消费税上调的影响，计划在9月底前安排至少10万亿(兆)日圆公共项目支出。

消息人士称，资金将来自刺激方案预留出的15.4万亿日圆以及当前财年的预算。

日本政府4月1日起将把消费税从5%上调至8%，以因应福利支出增加。

由于消费税上调后，消费者支出将放缓，经济料暂时收缩，日本决策者因而烦恼该如何振兴经济增长。

日本一直难以将已经分配的刺激资金花出去，因为建筑业工人短缺对一些项目造成妨碍。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
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