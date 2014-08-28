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货币新闻 | 2014年 8月 28日 星期四 11:10 BJT

日本财政：2015/16财年还本付息金额25.8238万亿日圆，创纪录高位

路透东京8月28日 - 路透获得的一份文件显示，日本财务省2015/16财年需要25.8238万亿(兆)日圆用于债务还本付息，数额创下纪录高位，显示公共债务如滚雪球般扩大。

各部委和政府部门将在8月底之前提交下一财年的预算，然后由财务省在12月底前进行审核。届时政府将制定年度预算草案。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)
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